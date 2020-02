Frontale a Reichenburg: sei feriti, due sono gravi

REICHENBURG - Sei persone sono rimaste gravemente ferite - due di loro sono in pericolo di morte - in uno scontro frontale nei pressi dello svincolo autostradale della A3 a Reichenburg, nel canton Svitto. Il sinistro è avvenuto oggi verso le 12.30 per cause che l'inchiesta dovrà appurare, indica una nota della polizia diramata in serata.

In ciascuna delle due vetture sedevano tre persone. In pericolo di morte si trovano due uomini di 67 e 71 anni, passeggeri di un veicolo guidato da un 40enne. Al volante dell'altra automobile vi era un 48enne, con cui viaggiavano una bambina di dieci anni e una donna di 46.

I due feriti più gravi sono stati ricoverati con elicotteri, gli altri con ambulanze. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 17.15.

Lo svincolo di Reichenburg è situato alla frontiera tra i cantoni di Svitto e San Gallo nella regione del piano della Linth, tra i Laghi di Zurigo e Walensee.