Fiamme in una palazzina, evacuati 12 appartamenti

NIEDERUZWIL - Ieri sera si è sviluppato un incendio in un appartamento di Niederuzwil (SG) che ha provocato l'intossicazione da fumo di sette persone.

Tutti gli abitanti sono riusciti a lasciare la palazzina in tempo, ha comunicato la polizia cantonale. I vigili del fuoco, arrivati con un notevole dispiegamento di uomini, sono riusciti velocemente a spegnere le fiamme.

Fra gli intossicati trasportati in ospedale si contano quattro abitanti della palazzina e tre pompieri, viene specificato nel comunicato. I 12 appartamenti al momento non sono abitabili. Le cause dell'incendio non sono ancora note. I danni ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi.

Polizia cantonale San Gallo