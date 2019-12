Ubriaco, ruba un'auto e si schianta contro un albero

MÄGENWIL - Notte brava nel canton Argovia: un 21enne rumeno, ubriaco e a bordo di un'auto rubata, è finito fuori strada la scorsa notte a Mägenwil. Il giovane, che ha riportato lievi ferite, si è poi allontanato a piedi dal luogo dell'incidente, ma è stato fermato e arrestato.

Il sinistro è avvenuto attorno alle tre di notte. A scoprire l'auto incidentata è stata una persona che ha immediatamente chiamato la polizia cantonale, indica quest'ultima in una nota odierna.

Il 21enne, dopo aver trovato delle chiavi di scorta, ha rubato l'auto da un garage sotterraneo nei pressi della sua abitazione. In seguito si è schiantato contro un albero e un segnale stradale, prima di abbandonare l'auto ormai demolita.

Una pattuglia della polizia ha poi trovato il 21enne, privo di scarpe, poco lontano dal luogo dell'incidente. L'uomo non si ricordava nulla dell'incidente. Accompagnato in ospedale per accertamenti, al giovane è stata rilevata un'alcolemia attorno al 2 per mille, precisa il comunicato.

Le circostanze devono ancora essere chiarite, sottolinea la polizia, che al momento ha arrestato il giovane.