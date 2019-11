Scappa a tutta velocità dalla polizia e si schianta contro un edificio

GALGENEN - Grave incidente stradale stamane all'alba a Galgenen, nel canton Svitto: una vettura, in fuga da una pattuglia di polizia, ha attraversato a folle velocità una rotatoria ed ha terminato la corsa schiantandiosi contro la facciata di un edificio, provocando un incendio. In poco tempo lo stabile è stato divorato dalle fiamme. La persona al volante è morta sul colpo.

In una nota diffusa in mattinata, la polizia cantonale svittese precisa che verso le 4.30 di mattina alcuni agenti hanno tentato di fermare un'automobile per un controllo a Lachen (SZ). La persona alla guida non ha però obbedito alle indicazioni dei poliziotti ed è fuggita a tutto gas.

Giunta a Galgenen ad alta velocità - un radar all'ingresso del paese ha registrato 169 km/h in una zona con limite 50 km/h - l'automobilista ha perso il controllo della vettura, che è andata a schiantarsi contro una palazzina di appartamenti. L'impatto ha fatto scoppiare un incendio che ha rapidamente bruciato l'intero edificio.

Fortunatamente gli abitanti della casa sono riusciti a mettersi in salvo, indica la polizia, precisando che i pompieri hanno circoscritto il rogo all'edificio, evitando che le fiamme si estendessero alle costruzioni attigue.