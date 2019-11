Tre giovenche muoiono annegate in un fiume

LOSANNA - Tre giovenche sono morte annegate ieri pomeriggio in un fiume a Vufflens-la-Ville, nel canton Vaud: gli animali facevano parte di un gruppo di nove giovani bovini che, per un motivo non ancora noto, si sono spaventati e si sono gettati nel corso d'acqua, La Venoge.

Sei animali sono stati tratti in salvo, facendo uso anche di corde, mentre per gli altri tre non c'è stato nulla da fare: le loro carcasse sono state recuperate oggi, ha indicato un portavoce dei pompieri confermando a Keystone-ATS una notizia pubblicata da 24 Heures.





SDIS Region Venoge