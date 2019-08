14enne ucciso: «Mi chiedo come abbia trovato l'arma»

FRIBURGO - Gli abitanti di Düdingen sono scioccati. Giovedì sera, un 14enne è morto in un incidente con un'arma da fuoco. Il ragazzino si trovava con un coetaneo nel seminterrato di una casa a Bösingen (FR), paese vicino. Qui, attorno alle 23, un colpo partito improvvisamente ha colpito il giovane al petto, uccidendolo.

AK* è a Düdingen, diretta ad acquistare una composizione floreale per il funerale del 14enne. È la migliore amica della sorella della vittima.

«Sempre molto felice» - «Mi chiedo come abbia ottenuto la pistola. Era un mascalzone. Ma non ha mai avuto interesse per le armi o la violenza», racconta a 20 Minuten tra le lacrime. Il ragazzo viene descritto come allegro, appassionato di chitarra e sportivo.

La polizia Cantonale, che sta indagando sull'accaduto, al momento non ha fornito chiarimenti su come la pistola sia finita nelle mani dei due ragazzini. Per rispetto dei familiari e delle indagini in corso non vengono fornite al momento ulteriori informazioni.

*Nome noto alla redazione.