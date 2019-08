Muore urtato da treno regionale LEB

LOSANNA - Un uomo di 86 anni è morto ieri sera dopo essere stato colpito da un convoglio della compagnia regionale Losanna-Echallens-Bercher (LEB) nel capoluogo vodese. L'anziano stava camminando fuori da un passaggio pedonale quando è stato urtato, indica in una nota odierna la polizia cittadina.

Il dramma è avvenuto alle 21.40, durante un forte temporale. Gravemente ferito, l'uomo è stato trasportato in ospedale, dove è poi deceduto. Il Ministero pubblico cantonale ha aperto un'inchiesta sull'accaduto.

Non si tratta del primo incidente che vede coinvolto un convoglio della LEB. Lavori sono attualmente in corso per far sì che il treno circoli sottoterra, in modo da non interferire con gli altri utenti della strada.