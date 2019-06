La corrente li trascina, salvati dal Reno grazie alle catene

BASILEA - Due persone hanno dovuto confrontarsi con la corrente imprevedibile del Reno, ieri sera, a Basilea. Fortunatamente, se la sono cavata solo con un grosso spavento.

La polizia cantonale è stata allertata da una chiamata d’emergenza alle 21.30. Un uomo e una donna si trovavano in acqua quando sono stati colti dalla corrente, che li ha trascinati. È stata la catena di ancoraggio all’altezza del molo di St. Johann a salvarli. I due sono infatti riusciti ad aggrapparsi e hanno potuto chiedere aiuto.

Il 43enne e la 45enne, con le mani strette attorno alle catene, sono stati tratti in salvo dai pompieri del soccorso fluviale di Basilea Città. Una volta sulla terra ferma sono stati assistiti dal personale sanitario. Le loro condizioni non hanno richiesto il trasferimento in ospedale.

La polizia cantonale e i pompieri colgono l’occasione per rendere attenta la popolazione sulla prudenza necessaria in acqua. La forte corrente del fiume non deve essere sottovalutata neppure dai nuotatori esperti.