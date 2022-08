Anche Sunrise pensiona il 2G

«Abbiamo reso il passaggio a una moderna generazione di telefonia mobile deliberatamente flessibile, a beneficio dei nostri clienti», afferma il Ceo di Sunrise André Kause, citato in un comunicato odierno. La disattivazione interesserà solo alcuni casi isolati, perché sono pochi i relativi dispositivi utilizzati. Sunrise ha informato i clienti in questione mediante lettera e li supporterà nel passaggio a nuove soluzioni con uno standard moderno come il 4G o il 5G.