Redditi medi discriminati dall'attuale sistema previdenziale a tre pilastri

In questa fascia di reddito, contrariamente a quanto auspicato dal sistema dei tre pilastri, non è possibile mantenere lo standard di vita abituale in pensione con le sole rendite dell’AVS e della CP e con i risparmi del pilastro 3a, che offre agevolazioni fiscali. «E questo anche se, analogamente all’AVS, si versa ogni anno nel pilastro 3a l’importo massimo consentito per 44 anni (uomini) o 43 anni (donne)», avverte Leo Hug, esperto Comparis in previdenza. Contrariamente agli stipendi più alti, superiori a 129’060 franchi all’anno, per il ceto medio non vi è infatti alcuna possibilità di ottimizzare ulteriormente la previdenza dal punto di vista fiscale con piani di previdenza 1e.