Festeggiare il primo d'agosto con un maxi-tuffo nel «gioiello delle Alpi»

«Lavorare in un posto del genere e con delle impostazioni della telecamera così incredibili è un’esperienza unica. Ho accettato subito, anche se naturalmente sapevo che l’acqua sarebbe stata piuttosto fredda. E in effetti aveva una temperatura di circa 10 °C – dopo tutto il Bachalpsee si trova a 2266 m d’altezza. Non capita però tutti i giorni di potersi tuffare in uno specchio d’acqua di ghiacciaio».