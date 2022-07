In arrivo la prossima ondata di caldo

Nel frattempo Il rischio di incendi boschivi resta elevato in tutto il Paese. In gran parte dei cantoni, e per il Ticino è il caso del Sottoceneri, è in vigore il livello di pericolo di grado 4. In Vallese, addirittura, di grado 5. Situazione un po’ più tranquilla, con l’allerta di grado 3, nella Svizzera centrale e, in Ticino, nel Sopraceneri.