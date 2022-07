Liti tra vicini, in estate aumentano

Il fenomeno della litigiosità estiva è stato anche messo a confronto con quello riferito ai mesi dei lockdown in epoca pandemica: contrariamente a quanto si potrebbe pensare «in Svizzera la pandemia da coronavirus non è stata la causa diretta di nuovi conflitti tra vicini, tuttavia eventuali elementi di disturbo venivano percepiti in maniera più marcata, visto che il tempo trascorso in casa era aumentato considerevolmente», spiega Pestalozzi. È invece il dato delle litigate estive a sorprenderla, sulle cui possibilità di risoluzione l'avvocato di AXA-ARAG dispensa saggi consigli.