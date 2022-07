Svizzeri "gran lavoratori", un falso mito?

Anche la diffusione del lavoro part-time ha giocato un ruolo non da poco. A livello internazionale la Svizzera domina la classifica, con una percentuale del 39,4 per cento della forza lavoro occupata tra il 50 e il 100 per cento. In Europa solo l'Olanda ha un valore più alto (43 per cento). In Germania è del 29,6 per cento, mentre in Italia, Spagna e Francia i lavoratori a tempo parziale sono tra il 10 e il 20 per cento del totale.