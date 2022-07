«Un abbonamento mensile a dieci franchi per i profughi ucraini»

Per i firmatari della petizione però questo non basta: chiedono infatti un abbonamento al prezzo preferenziale di 10 franchi al mese per viaggiare in tutta la Svizzera, non solo per ragioni amministrative. La libertà di movimento è fondamentale per l'integrazione e la partecipazione alla vita sociale, sottolineano i promotori. I profughi hanno bisogno infatti di rimanere in contatto e di potersi spostare liberamente all'interno del paese.