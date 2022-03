Gli ucraini con lo statuto S viaggiano gratis sui mezzi pubblici

BERNA - I profughi ucraini, accolti in Svizzera con lo Statuto S, potranno usare gratuitamente i trasposti pubblici elvetici in seconda classe all'interno della rete coperta dall'abbonamento generale (AG).

Dal primo marzo per loro era già possibile viaggiare gratuitamente per arrivare alla destinazione prevista in Svizzera o per transitare attraverso il paese. L'estensione a tutto il territorio è valida in un primo momento fino al 31 maggio, si legge in un comunicato odierno di Alliance SwissPass.

I viaggi esterni alla rete dell'AG o quelli effettuati in prima classe dovranno invece essere pagati a tariffa standard.

Questione pratica - Fino ad ora, i profughi dovevano effettuare diverse procedure amministrative al loro arrivo, con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) che forniva loro i necessari titoli di trasporto, con i viaggi all'interno della Svizzera che rimanevano a tariffa normale.

Con la crescita del numero di arrivi che hanno diritto all'accoglienza con lo Statuto S, ci si è chiesti se tale dispositivo fosse ancora gestibile. La decisione di Alliance SwissPass concretizza una proposta sottoposta al Parlamento all'inizio della scorsa settimana e approvata dal Consiglio federale. Negli scorsi giorni alcune comunità tariffarie avevano già applicato soluzioni simili a livello regionale.