I farmaci più contrabbandati? Gli stimolanti per l'erezione

Le reti criminali sono in continua evoluzione - Dietro alle offerte di medicamenti illegali si celano criminali organizzati in modo professionale e collegati a livello internazionale. I medicamenti falsificati sono fabbricati prevalentemente in paesi asiatici e gli stimolanti per l'erezione contraffatti in India. I prodotti pervengono poi ai pazienti svizzeri attraverso canali di distribuzione illegali e tortuosi. La maggior parte delle spedizioni confiscate nell'ambito della campagna PANGEA XV proveniva da Hong Kong, Polonia e India. Grazie alla buona collaborazione con le autorità dei Paesi di provenienza, le fonti dei medicamenti illegali possono essere segnalate alle persone di contatto locali in modo da avviare misure contro il commercio illecito.