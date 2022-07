«Volevo tenere il bambino. Lui mi buttò fuori di casa»

Da quel giorno sono trascorsi otto anni. E, racconta Luana*, non c'è stato un solo giorno in cui non abbia pensato a quel figlio che non ha mai avuto. «Ogni volta che vedo una donna incinta o dei bambini, e come se rivivessi l'aborto di nuovo». Ed è il senso di colpa a farle più male. «Non sarò mai in grado di perdonarmi». Per questa sua esperienza, oggi chiede che attorno al tema dell'interruzione di gravidanza ci sia una maggiore educazione. «Spesso viene presentato come qualcosa di bello e semplice. Ma non è sempre così».