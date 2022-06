Caos aeroporti: in vacanza senza bagaglio

Non solo Swiss è in totale crisi organizzativa per mancanza di personale. Tutte le maggiori compagnie europee soffrono di questo problema. Lufthansa, per esempio, la maggior compagnia del vecchio continente, sta assumendo personale estero non comunitario senza troppe selezioni e con il supporto di Berlino, per la velocizzazione delle pratiche di permesso. Ma siamo a luglio e forse è un po’ tardi per evitare ai vacanzieri un viaggio da incubo.