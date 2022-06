In Svizzera ci sono «decine» di spie russe

Le attività del Sic comunque non si limitano al controllo delle spie russe. Le organizzazioni e gli individui «che rifiutano i fondamenti della democrazia e sostengono, promuovono o commettono violenza» sono oggetto di sorveglianza, mentre non lo sono i movimenti o esponenti politici che non inneggiano alla violenza. Un altro obiettivo prioritario restano i sostenitori e i simpatizzanti dello Stato Islamico e di Al-Qaeda. «La minaccia islamista è sempre più diffusa, perché si basa su individui che agiscono in modo isolato» ha spiegato Dussey. «A lungo termine, tuttavia, si prevede che i gruppi regionali impegnati contro lo Stato Islamico riprenderanno forza, soprattutto negli Stati africani».