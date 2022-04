Bunker da ristrutturare: «Sommersi dalle richieste»

ZURIGO - La guerra fa paura, e in Svizzera è iniziata la corsa ai rifugi antiatomici. Negli ultimi mesi le aziende specializzate hanno registrato un «massiccio aumento» della richiesta.

La ditta Mengeu AG del canton Zurigo produce porte blindate, prese d'aria per bunker e cuccette. «Dall'inizio della guerra riceviamo molte più chiamate da parte di clienti che chiedono riparazioni o ristrutturazioni, in modo da rendere agibili i rifugi in caso di bisogno» ha spiegato a 20 Minuten il direttore commerciale Christoph Singer. L'interesse maggiore è rivolto a prodotti come le toilette a secco o i letti d'emergenza. «Ma alcuni clienti volevano anche sapere cosa avrebbero dovuto portare con loro al rifugio e se potevano portare i loro animali domestici con loro».

Anche la sangallese G. Bühler GmbH, specializzata in tecnologie per rifugi protetti, è inondata di richieste. «La domanda è estremamente alta in questo momento» spiega la direttrice Liliane Staub. «Solo un mese fa, la gente ci sorrideva durante l'ispezione periodica dei rifugi e diceva che la 'guerra fredda' era finita da tempo. Ora stanno bussando alla nostra porta». Le richieste sono così numerose che «i nostri ispettori non riescono a tenere il passo, riceviamo un nuovo appuntamento ogni mezzora».

Il fatto è che la maggior parte dei rifugi privati in Svizzera sono stati costruiti negli anni '60-'80, e «da un punto di vista tecnico hanno raggiunto la fine della loro vita» spiega Thomas Kull della Lunor, azienda costruttrice di rifugi con 75 anni di storia. La maggior parte delle strutture avrebbe bisogno di nuovi impianti, ma anche di complementi d'arredo. «I costi come per tutto il settore edile risentono dell'inflazione e dei rincari delle materie prime» spiega l'esperto.

Anche i cantoni sembrano essere confrontati con un aumento delle pratiche riguardanti i bunker privati. A Berna l'Ufficio della protezione civile ha ricevuto «molte richieste nel mese di marzo da parti di cittadini che volevano sapere come intervenire e quali erano i requisiti per l'abitabilità dei rifugi». Anche gli uffici competenti di Svitto e Basilea-Città sono confrontati con maggiori sollecitazioni. Nella città renana vige ancora l'obbligo di costruire spazi protetti nelle nuove residenze di grandi dimensioni. «Abbiamo ancora troppo pochi ricoveri completi per la popolazione residente permanente. Questo è in parte dovuto al fatto che gli edifici più vecchi non offrono la possibilità di costruire rifugi aggiuntivi» fanno sapere dalla Città.

Il Ticino è tra i cantoni messi meglio da questo punto di vista. Con 13mila bunker privati e 340mila posti letto totali (la maggior parte presso strutture pubbliche) la copertura in caso di bisogno corrisponde al 98 per cento della popolazione.