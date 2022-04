Guerra in Ucraina, «Il Consiglio federale non si era preparato»

ZURIGO - Il consigliere nazionale Alfred Heer (UDC/ZH), relatore sull'Ucraina per l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ritiene che il Consiglio federale non era sufficientemente preparato all'invasione russa in Ucraina.

Secondo Heer sarebbe stato importante capire il presidente russo Vladimir Putin. Si sarebbe allora compreso che le sue minacce non erano parole al vento, ha detto Heer in un'intervista rilasciata al SonntagsBlick.

Ci si sarebbe i potuti preparare meglio all'ondata di rifugiati provenienti dall'Ucraina. Ma il Consiglio federale non aveva tuttavia previsto alcuno scenario nel caso in cui Putin avrebbe invaso davvero l'Ucraina.

Per Heer la "frettolosa" adozione delle sanzioni "inutili e arbitrarie" dell'Unione europea (Ue) contro gli oligarchi russi la dice lunga. Secondo il consigliere nazionale UDC, il Consiglio federale fino ad oggi non ha notato il fatto che, per esempio, Bruxelles abbia risparmiato gli oligarchi russi che investono in alcuni paesi dell'Ue.