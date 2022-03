Oltre 11 mila i profughi registrati finora in Svizzera

BERNA - Sono 11.021 i rifugiati registrati finora in Svizzera giunti dall'Ucraina a causa della guerra. Ben 4106 di loro sono alloggiati privatamente. Lo ha indicato oggi la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) via Twitter.

Le associazioni di categoria che riuniscono immobiliaristi, proprietari e inquilini sono invitati a sostenere la SEM nella ricerca di alloggi per i rifugiati dall'Ucraina, indica sul sito web l'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB).

Secondo l'UFAB, coloro che intendono mettere a disposizione un alloggio possono contattare l'organizzazione Campax o l'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR).

È impossibile prevedere quante persone verranno in Svizzera dall'Ucraina, aveva dichiarato ieri Marcel Suter, presidente delle autorità cantonali preposte alla migrazione, alla NZZ am Sonntag. A suo avviso, però, vista la situazione sul terreno, la Svizzera deve prepararsi a ricevere oltre 100 mila persone in fuga. Senza il sostegno dei privati, alcuni cantoni potrebbero raggiungere i limiti delle rispettive capacità di accoglienza, aveva messo in guardia.