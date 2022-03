Una vignetta anche per i ciclisti

La parola ai lettori Caricamento in corso ... Secondo te la vignetta di 20 franchi per i ciclisti... È sacrosanta È una stupidaggine Dovrebbe costare di più Dovrebbe costare di meno [{"keyQ":"q_vzvqnr"}] Vota Risultati Secondo te la vignetta di 20 franchi per i ciclisti... È sacrosanta 29% (322 voti) 29% È una stupidaggine 55% (615 voti) 55% Dovrebbe costare di più 11% (128 voti) 11% Dovrebbe costare di meno 5% (55 voti) 5% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1572478,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1339505","title":"La parola ai lettori","questions":{"q_vzvqnr":{"a":{"a_eiu4o":"È sacrosanta","a_7yitm":"È una stupidaggine","a_3srkri":"Dovrebbe costare di più","a_o0t0qr":"Dovrebbe costare di meno"},"q":"Secondo te la vignetta di 20 franchi per i ciclisti...","t":"0"}}}

BERNA - Andare in bicicletta non deve più essere gratuito: i ciclisti in futuro dovrebbero pagare una sorta di vignetta, pari a 20 franchi all'anno, per contribuire alle spese di ampliamento della rete di piste ciclabili. È quanto chiede una mozione del consigliere nazionale Benjamin Giezendanner (UDC/AG).

La proposta è stato firmata da 44 parlamentari, fra cui il ticinese Fabio Regazzi (Centro), scrive oggi il domenicale svizzero-tedesco SonntagsZeitung.

Stando alla mozione, una tassa di 20 franchi all'anno è appropriata e giustificata in seguito al futuro ampliamento della rete di piste ciclabili - appena deciso dal parlamento - che secondo Giezendanner costerà circa due miliardi di franchi. Attualmente non è ancora noto quanto peserà sulle finanze pubbliche questa espansione delle cosiddette ciclovie.

"In futuro, i ciclisti dovrebbero essere trattati allo stesso modo degli automobilisti, dei motociclisti e dei passeggeri dei treni", sostiene il consigliere nazionale argoviese, ideatore dell'atto parlamentare. Secondo quest'ultimo, chi ottiene diritti supplementari - come i ciclisti - con la nuova legge sulle piste ciclabili, deve anche assumersi obblighi supplementari, e questo vale anche in termini finanziari. Le entrate nelle casse dello Stato, con la misura proposta dal democentrista, dovrebbero superare i 100 milioni di franchi all'anno.

Immediata la risposta delle associazioni a difesa dei ciclisti, che citati dal domenicale si dichiarano estremamente contrari a tale idea. "Non sono solo i ciclisti a beneficiare dell'ampliamento delle piste ciclabili, ma tutti. Perché se il traffico motorizzato e il traffico di biciclette sono separati, ciò porta anche maggior sicurezza per i conducenti di auto e camion", replica il consigliere nazionale Matthias Aebischer (PS/BE), presidente di Pro Velo Svizzera, secondo cui le corsie ciclabili separate rendono anche il traffico più scorrevole.