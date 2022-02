Donne sottorappresentate nelle autorità comunali grigionesi

COIRA - Nei municipi grigionesi la quota femminile ammonta attualmente al 21%, nei consigli comunali al 22% e nelle commissioni della gestione al 31%. Delle 101 cariche di sindaco, attualmente 14 sono ricoperte da donne. Questi sono i risultati di un recente rilevamento.

In occasione del 50° anniversario del suffragio femminile in Svizzera, lo scorso anno il Consigliere di Stato Christian Rathgeb, direttore del Dipartimento delle finanze e dei comuni, ha invitato le sindache grigionesi in carica per dei colloqui. In quell'occasione ha incaricato l'Ufficio per i comuni (UC) di rilevare in modo sistematico e di aggiornare annualmente la quota femminile in seno alle autorità comunali più importanti. Il primo rilevamento si basa sulla data di riferimento del 1° gennaio 2022, e prende in considerazione i municipi, i consigli comunali e le commissioni della gestione dei comuni politici. Al fine di illustrare l'evoluzione su un periodo di tempo prolungato, il rilevamento sarà aggiornato a cadenza annuale.

Netta sottorappresentanza in seno alle autorità

Al momento attuale la popolazione femminile è nettamente sottorappresentata non solo tra le autorità cantonali (Gran Consiglio e Governo), bensì anche in seno agli esecutivi dei comuni politici. Solo 112 delle 533 cariche di municipale sono ricoperte da donne. La quota femminile più elevata nei municipi si registra nella Regione Plessur, dove ammonta esattamente a un quarto. In tre regioni (Albula, Bernina e Landquart) non ci sono donne ai vertici degli esecutivi comunali; nella Regione Plessur due dei quattro comuni sono guidati da donne. I 14 Comuni di Arosa, Bonaduz, Churwalden, Fideris, Furna, Ilanz/Glion, Masein, Pontresina, Cazis, San Vittore, Seewis im Prättigau, Sils i.E./Segl, Urmein e Val Müstair sono guidati da una sindaca.

Attualmente sono 17 i comuni grigionesi che hanno un parlamento, a integrazione o in sostituzione dell'assemblea comunale. Mentre il parlamento del Comune di Samnaun è composto esclusivamente da uomini, nel legislativo del Comune di Davos, composto da 17 membri, siedono sette donne. Complessivamente nei 17 parlamenti la quota femminile ammonta al 22%. La situazione è leggermente migliore nelle commissioni della gestione, dove la quota femminile ammonta al 31%. 102 donne sono attive in questa importante commissione accanto a 226 uomini.

Effetto di attrazione

Il Consigliere di Stato Christian Rathgeb è fiducioso che le elezioni del Gran Consiglio 2022 avranno anche un effetto di promozione delle donne. «L'impegno politico dei partiti al fine di poter presentare il maggior numero possibile di candidati per le elezioni del Parlamento cantonale dovrebbe aumentare il generale il desiderio di assumere una carica politica.» Il Cantone auspica inoltre che il progetto «PROMO Femina», da esso sostenuto, dia ben presto i primi frutti. Con «PROMO Femina» la Scuola universitaria professionale dei Grigioni e cinque uffici cantonali per l'uguaglianza intendono incrementare l'impegno politico delle donne a livello comunale. «In questo modo è possibile contrastare la sottorappresentanza delle donne e soddisfare maggiormente l'esigenza pubblica di diversità e pari opportunità tra donne e uomini. Quale ulteriore obiettivo, tramite il sostegno fornito nel quadro dell'occupazione di cariche si intende garantire a lungo termine la funzionalità dei comuni».