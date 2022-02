Un discensore Petzl è stato richiamato dal produttore

BERNA - In collaborazione con l'Ufficio prevenzione infortuni (UPI), Petzl richiama alcuni modelli di discensori Pirana (utilizzati per le attività in verticale come speleologia, canyoning e così via) a causa di un rischio di annegamento. Ai clienti verrà rimborsato il prezzo d'acquisto.

L'Ufficio federale del consumo spiega che in alcune situazioni, in cui l’utilizzatore lascia scorrere la corda nel Pirana per lasciarsi cadere volontariamente in acqua, la corda può bloccarsi all’improvviso nella gola di bloccaggio del discensore. L'utilizzatore si ritrova quindi bloccato, non riuscendo a rimuovere la corda da questa posizione. Questa situazione può esser pericolosa, con un rischio di annegamento, in particolare se l’utilizzatore è bloccato sotto una cascata o in una vasca.

Il richiamo riguarda tutti i discensori Pirana (vedi fotografia allegata) con i codici D005AA00 e D005AA01 e i numeri di serie compresi tra 19F xxxxxxx xxx e 22A xxxxxxxxx xxx. I discensori in questione sono stati commercializzati da luglio 2019 a gennaio 2022. I Pirana di vecchia generazione, invece, non sono interessati dal richiamo.

I consumatori in possesso di uno di questi discensori PIRANA sono pregati di smettere immediatamente di utilizzarli e di rivolgersi al servizio clienti di Petzl su per restituire il discensore. Il prezzo d'acquisto e i costi di trasporto verranno loro rimborsati.