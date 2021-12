Il Presidente del CdA di Credit Suisse pizzicato a violare la quarantena?

ZURIGO - Credit Suisse indaga internamente su una seconda violazione delle regole di quarantena relative al coronavirus da parte del suo presidente del Consiglio di amministrazione António Horta-Osório.

Oltre a non aver rispettato le prescrizioni di quarantena in Svizzera, Horta-Osório, secondo risultati preliminari di un esame interno, avrebbe anche violato le regole di protezione dal Covid britanniche in occasione di una visita al torneo di tennis di Wimbledon a luglio, hanno detto due "insider" all'agenzia di stampa Reuters.

La questione è ora sottoposta all'esame del consiglio di amministrazione. Il portavoce del numero due bancario elvetico e il capo del consiglio di amministrazione hanno rifiutato di commentare le dichiarazioni.

Horta-Osório si era scusato per aver «involontariamente» violato le regole di quarantena della Svizzera il 1° dicembre. «Mi rammarico profondamente di questo errore. Mi scuso per questo e farò in modo che non si ripeta», aveva aggiunto il portoghese.