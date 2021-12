Natale tranquillo per la Rega a causa del maltempo

ZURIGO - A causa del tempo prevalentemente umido e freddo, pochi sportivi si sono avventurati fuori a Natale. Di conseguenza, solo un volo della Rega su tre ha soccorso sportivi feriti. In totale, gli interventi sono stati un centinaio.

Le squadre sono state impiegate soprattutto per le emergenze causate da malattie, quali pazienti con malattie cardiovascolari o voli di trasferimento da un ospedale all'altro, ha indicato la Rega questa sera. Ma anche gli incidenti stradali e gli incidenti sul lavoro hanno reso necessario l'uso degli elicotteri di salvataggio. Circa un quarto dei voli ha avuto luogo di notte.

Tuttavia, le squadre non erano attive solo in Svizzera, ma in tutto il mondo. Hanno ad esempio rimpatriato persone in Svizzera con un jet ambulanza dal Brasile e dal Gibuti. Inoltre, gli equipaggi medici della Rega hanno accompagnato i malati a bordo di aerei di linea dalla Costa Rica e dagli USA in Svizzera.