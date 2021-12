Alcol al volante, incidenti in aumento: «Difficile da spiegare»

BERNA - In Svizzera il numero di incidenti stradali gravi dovuti all'alcol è aumentato nel 2020 rispetto all'anno precedente: secondo i dati, provenienti dal portale federale map.geo.admin.ch, questi sono infatti passati da 0,44 ogni 10'000 abitanti nel 2019 a 0,47 nel 2020. Lo indica oggi il Touring Club Svizzero (TCS), sottolineando che il cantone in testa a livello nazionale è Ginevra. Il Ticino segna un calo, ma resta tuttavia al di sopra della media svizzera, mentre il migliore è Neuchâtel.

Ginevra pecora nera, Ticino "grigia" - Con 1,01 incidenti ogni 10'000 abitanti nel 2020, Ginevra continua a essere il cantone in cui si verifica il maggior numero di incidenti stradali gravi legati all'alcol. Il cantone è in testa alla classifica dal 2017: in quell'anno se ne erano registrati 0,76 ogni 10'000 abitanti, diventati poi 0,81 e 1,00 nei due anni successivi, sottolinea il TCS. Quest'ultimo per incidente grave intende un incidente in cui vengono gravemente ferite una o due persone.

Nella graduatoria del 2020 Ginevra è seguito da Turgovia (0,86), Zugo (0,71), Nidvaldo (0.70) e Vallese. A chiudere la classifica è Neuchâtel che con 0,17 incidenti gravi ogni 10'000 abitanti segna un netto miglioramenti rispetto all'anno precedente (0,40).

Al di sopra della media nazionale si posizionano il Ticino (0,65 rispetto a 0,68 nel 2019), Lucerna (0,65), Appenzello Interno (0,62), Uri (0,54) e Friburgo (0,50).

Un aumento difficile da spiegare - Il TCS si aspettava un calo della media nazionale di questo tipo di sinistri a causa delle numerose restrizioni sanitarie dovute alla pandemia e del calo del traffico che hanno caratterizzato il 2020. Invece la media è superiore a quella del 2019, sottolinea. «Questo aumento è difficile da spiegare», ha detto Laurent Pignot, portavoce del TCS.

Incidenti mortali in crescita - Complessivamente, l'alcol ha provocato la morte di 23 persone sulle strade svizzere nel 2020, contro le 20 nel 2019.

Ad essere in cima alla classifica sono i cantoni di Vaud e Friburgo con rispettivamente 6 e 3 morti registrati l'anno scorso. Seguono Berna, Ticino e Soletta con ciascuno due incidenti mortali e poi Ginevra, Lucerna, Obvaldo, San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese e Zurigo, tutti con un morto nel 2020. Con l'avvicinarsi delle feste di fine anno, il TCS ricorda che occorre scegliere tra bere e guidare.