Gestione «caotica» dei viaggiatori, andare all'estero diventa una lotteria

ZURIGO - Anche se le persone vaccinate o guarite dal Covid-19 subiscono di meno gli effetti dalle misure prese dal Governo per combattere la pandemia, per quanto riguarda i viaggi la situazione è un po' diversa, osserva la “SonntagsZeitung” nella sua edizione odierna. Anche loro rischiano di rimanere bloccati all'estero, visto che da una settimana possono entrare in Svizzera solo i viaggiatori che presentano un test PCR negativo.

Tuttavia, come ricorda il domenicale zurighese, dopo la guarigione il test può rimanere positivo fino a tre mesi. Sia nelle persone vaccinate, sia in quelle non vaccinate. Viaggiare diventa così una lotteria. Le compagnie aeree possono infatti trasportare in Svizzera unicamente i passeggeri che risultano negativi al Covid-19.

Entrare in treno per aggirare il problema - Tra i viaggiatori circola però già un consiglio: rientrare in aereo vicino al confine svizzero e terminare il viaggio in treno. Ad esempio atterrando a Milano o a Mulhouse. Questo perché la regola del test PCR non si applica alle persone che provengono da determinate regioni di frontiera.

L'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP) spiega che è «relativamente raro» che i test PCR siano positivi oltre i 20-30 giorni dopo l'inizio dell'infezione. Ma sottolinea anche che una persona risultata positiva può «in linea di massima essere contagiosa» e che sono possibili nuove infezioni, in particolare con la variante Omicron.

Viaggi troppo costosi per alcuni - Di che far preoccupare i viaggiatori, dunque. Come rileva anche l'ombudsman del settore viaggi Franco Muff, che ha constatato un forte aumento delle richieste d'informazione da parte delle agenzie di viaggio. Inoltre, i viaggiatori rischiano di pagare a caro prezzo il loro soggiorno all'estero, dovendo sottoporsi a un secondo test da quattro a sette giorni dopo l'ingresso in Svizzera.

Il costo del viaggio può così diventare proibitivo per le famiglie con bambini. Infine, osserva Franco Muff, non tutti i viaggiatori possono permettersi di rimanere bloccati all'estero. A causa del costo di un soggiorno prolungato, o ancora a causa dei datori di lavoro che potrebbero non essere particolarmente felici di dover affrontare tali situazioni.