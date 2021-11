Il Consiglio federale commenta i risultati del voto e le proteste

BERNA - Scrutini chiusi. Sì alla Legge Covid, Sì all'iniziativa sulle cure infermieristiche e No alla legge sulla Giustizia. Questi i risultati dell'odierno voto federale.

Legge Covid-19 - «È la seconda volta, in pochi mesi, che il popolo sostiene la Legge Covid», commenta in conferenza stampa il ministro della sanità Alain Berset. «Il 62% ottenuto è il miglior risultato mai raggiunto da una legge posta sotto referendum. Questo dimostra che la pandemia e gli strumenti utilizzati per combatterla sono ancora degli argomenti che stanno a cuore alla popolazione», sottolinea. Il sì «permetterà, ad esempio, di estendere gli aiuti finanziari a chi ancora soffre della crisi sanitaria. Potremo inoltre continuare a utilizzare il certificato Covid per ridurre i rischi di contagio».

Sì al dibattito, no allo scontro - Berset commenta poi la grande divisione sociale creata dalla pandemia e le conseguenti proteste: «Ciò che non appartiene alla Svizzera è l'odio e la rabbia. Possiamo accettare il dibattito, ma sempre con rispetto, senza minacce». L'idea è quella di mantenere la coesione: «Dobbiamo mettere fine alla crisi sanitaria, e questo è possibile solo insieme».

L'ultima sgradita sorpresa - E riguardo alla nuova variante Omicron: «Conosciamo ancora molto poco questa mutazione. Ma è chiaro che questa è una pessima notizia. Dobbiamo stare particolarmente attenti e tenere la situazione sotto controllo».

Iniziativa sulle cure infermieristiche - Nonostante il Consiglio federale si fosse espresso a sfavore dell'iniziativa, Berset si mostra colpito dallo schiacciante risultato: «Questo è un segno impressionante di apprezzamento e un ringraziamento al personale infermieristico». Il controprogetto proposto non sarà dunque attuato.

Iniziativa sulla giustizia - Passando invece al rigetto dell'iniziativa sull'elezione dei giudici federali, Karin Keller-Sutter si felicita: «È una chiara legittimazione democratica dei giudici federali. Gli elettori dimostrano di non voler lasciare l'elezione dei giudizi alla sorte». Il sistema attuale non è perfetto e le discussioni politiche per apportare dei miglioramenti continueranno, assicura.