Certificato Covid, un altro problema tecnico

BERNA - La Confederazione non rilascia attualmente certificati Covid basati su test anticorpali a causa di un problema tecnico. L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) ha temporaneamente disattivato questo sistema entrato in funzione due giorni fa.

Il problema interessa al momento persone guarite che non hanno fatto un test PCR al momento della malattia, ma che hanno sviluppato anticorpi contro il coronavirus. Dopo l'introduzione di questo sistema di certificazione martedì, si è scoperto che in casi eccezionali potevano essere rilasciati certificati errati, scrive oggi l'UFIT in Twitter. Sono in corso test approfonditi.

Le autorità precisano che il problema non concerne l’emissione, la presentazione né la verifica di certificati Covid per persone vaccinate, guarite o risultate negative a un test.

Il Consiglio federale aveva deciso di rilasciare certificati Covid basati su test anticorpali all'inizio di novembre. Questi sono validi solo in Svizzera; la maggior parte dei paesi dell'UE infatti non li riconosce.