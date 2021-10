Carrozze a prova di tifosi

BERNA - Le FFS stanno attrezzando 35 carrozze per trasportare i tifosi alle partite in trasferta dei loro club. I vagoni, da 80 posti, disporranno di servizi igienici speciali, aria condizionata e un pavimento in linoleum facile da pulire.

Lo ha indicato oggi all'agenzia Keystone-ATS il portavoce delle FFS Ramon Gander, confermando una notizia in tal senso pubblicata dalla "Schweiz am Wochenende". A questo scopo saranno per esempio convertiti vagoni EW IV, ossia ex carrozze Intercity.

Essendoci l'aria condizionata, i finestrini non potranno più essere aperti, ciò che impedirà il lancio di oggetti all'esterno, ha precisato Gander, senza fornire dettagli in merito ai costi dell'operazione. Secondo informazioni fornite dalle FFS su Internet, la conversione è iniziata quest'anno e dovrebbe durare fino al 2022.