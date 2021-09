BERNA - Sei cittadini svizzeri hanno presentato venerdì e sabato libretti di vaccinazione falsi in due farmacie di Costanza, in Germania, per ottenere un certificato Covid-19 digitale. Lo rende noto oggi la polizia tedesca, precisando di aver aperto un'indagine per falsificazione di documenti.

Giovedì scorso erano già stati individuati due confederati che avevano agito allo stesso modo nella città di confine.