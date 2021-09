Manifestazione contro le misure anti-covid, denunciati gli organizzatori

LUCERNA - La polizia lucernese ha sporto denuncia nei confronti degli organizzatori della manifestazione - non autorizzata - svoltasi sabato pomeriggio a Lucerna contro le misure statali anti-pandemia e in particolare contro l'estensione dell'obbligo del certificato Covid. Circa 1500 persone erano scese in piazza.

Le forze dell'ordine avevano effettuato controlli d'identità e pronunciato decisioni di allontanamento riguardanti circa 60 persone. La dimostrazione era cominciata in vari punti della città e si era poi trasformata in un corteo che aveva attraversato la città vecchia e altre zone, causando anche temporanei disagi al traffico motorizzato.

Prima della manifestazione la polizia aveva caldamente invitato a non partecipare all'evento: ciò nonostante i manifestanti non si erano lasciati scoraggiare ed erano arrivati numerosi. Presenti in forze erano però anche gli agenti, che erano intervenuti per reprimere uno scontro fra dimostranti e altri gruppi, facendo pure brevemente uso di spray urticanti. Non si erano registrati feriti né erano stati segnalati altri disordini.