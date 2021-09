Quasi seicentomila dollari per mettere in garage un carro armato

ZUGO - «A Zugo nevica molto e in inverno non è sempre facile recarsi al lavoro. Ma ora per me e la mia famiglia il problema è risolto». È quanto scrive su Facebook il crypto-milionario Niklas Nikolajsen, annunciando di aver acquistato un vecchio carro armato americano. Un'occasione da 596'898 dollari, come riferito da finews.ch.

Si tratta di un M18 Hellcat che gli americani hanno impiegato durante la seconda guerra mondiale e nel conflitto coreano. È ancora funzionante, come fa ancora sapere il milionario fondatore di Bitcoin Suisse sui social.

La sua speranza è di ottenere l'autorizzazione per guidarlo anche sulle strade zughesi. Al momento il mezzo - che pesa meno di quaranta tonnellate e raggiunge una velocità massima di novanta chilometri orari - si trova comunque ancora all'estero. L'imprenditore di origini danesi si starebbe occupando dei necessari permessi per l'importazione.

20min/Marco Zangger