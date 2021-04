Gli svizzeri vogliono lavorare per queste aziende

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Sei soddisfatto del tuo datore di lavoro? Sì, mi piace il mio lavoro. No, vorrei cambiare. No, ma resterò qui. Sono un lavoratore autonomo. Non so / altro. [{"keyQ":"q_skbkbf"}] Vota Risultati Sei soddisfatto del tuo datore di lavoro? Sì, mi piace il mio lavoro. 64% (177 voti) 64% No, vorrei cambiare. 16% (45 voti) 16% No, ma resterò qui. 13% (35 voti) 13% Sono un lavoratore autonomo. 5% (14 voti) 5% Non so / altro. 3% (7 voti) 3% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1507001,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1164836","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_skbkbf":{"a":{"a_ueusn":"Sì, mi piace il mio lavoro.","a_ltr4gn":"No, vorrei cambiare.","a_uvi9x":"No, ma resterò qui.","a_iw0awx":"Sono un lavoratore autonomo.","a_620q27":"Non so / altro."},"q":"Sei soddisfatto del tuo datore di lavoro?","t":"0"}}}

ZURIGO - Il gigante del recruiting Randstad lo ha fatto ancora. Per l'ottava volta ha stilato la classifica dei datori di lavoro più attraenti in Svizzera. Nel sondaggio rappresentativo, gli intervistati hanno indicato dove preferirebbero lavorare scegliendo tra oltre 150 aziende.

Il risultato è in parte noto: l' aeroporto di Zurigo è tra i posti più ambiti. Ma, quest'anno, è slittato sul podio (per l'intera classifica guarda la fotogallery).

Ciò che sorprende, è la grande presenza di marchi di orologi nella top ten. Ad esempio Patek Philippe, Rolex, o comunque di nomi legati al lusso, come la banca privata Pictet et Cie. Il motivo? «Il valore riconosciuto al marchio viene traslato sul valore che potrebbe avere lavorare per le aziende che lo rappresentano», spiega una portavoce di Randstad.

Nella top ten, però, viene menzionato regolarmente anche il settore della mobilità. Oltre all'aeroporto di Zurigo, compaiono sempre le FFS e Swiss. Migros e Chocolat Frey, invece, sono usciti dalla classifica.

La portavoce di Randstad non spiega come mai questo calo di popolarità, ma assicura che Migros non è comunque scesa sotto i primi 20. «La classifica rispecchia l'immagine che gli intervistati hanno del brand aggiunge -. Coop quest'anno è al 58° posto».

Swiss popolare nonostante i risultati disastrosi provocati dalla pandemia - Nicoline Scheidegger, esperta di risorse umane e docente presso la Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) è stupita che Swiss sia ancora in cima alla classifica. «Nonostante sia noto che sta tagliando posti di lavoro, viene comunque considerato un "marchio" importante».

I risultati pagano, in parte, l'influenza del contesto pandemico. Tra i cinque fattori più importanti nella scelta di un'occupazione, la sicurezza del posto di lavoro è stata menzionata come la più rilevante. Nel 2021 è il criterio più importante assieme al clima lavorativo e la retribuzione. Prima della pandemia, l'equilibrio tra lavoro e vita privata era considerato più significativo di una posizione sicura.

