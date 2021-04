Festeggiamenti senza distanze in una scuola grigionese

COIRA - Centinaia di giovani che ballano, in molti con la mascherina ma senza rispettare le distanze sociali. È quanto si vede in un video di un lettore pubblicato in serata da 20 Minuten. Le immagini riguardano un evento che si è tenuto nell'aula magna della scuola cantonale grigionese a Coira. Un evento a cui avrebbero preso parte tra le 200 e le 300 persone.

Lo conferma - senza fornire però cifre - il responsabile dell'istituto, Philippe Benguerel: per l'ultimo giorno prima degli esami di maturità, agli studenti sono stati concessi 30-45 minuti di ballo. Vi hanno preso parte allievi del ginnasio e delle scuole di maturità specializzata e di commercio. Anche il lettore afferma che il tutto è durato circa un'ora.

Trattandosi di un evento scolastico, valeva il piano di protezione adottato dall'istituto, come spiega ancora Benguerel, sentito da 20 Minuten. Un piano di protezione che prevede l'obbligo di mascherina e il rispetto delle distanze sociali. Il responsabile ammette comunque che in presenza di così tanti giovani «è quasi impossibile garantire che la protezione venga indossata da tutti per tutto il tempo e che le distanze siano rispettate».

La direzione della scuola sottolinea, inoltre, che non si trattava di un evento aperto al pubblico. E spiega pertanto che manifestazioni interne possono avere luogo. In ogni caso, si è trattato di un evento individuale.

In Svizzera, secondo le disposizioni della Confederazione, al momento sono comunque vietati gli eventi indoor.