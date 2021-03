Due miliardi all'esercito, prima luce verde

BERNA - La Commissione delle finanze (CdF) del Consiglio nazionale invita il plenum e la Commissione della politica di sicurezza, competente in materia, ad appoggiare i crediti d'impegno di 2,3 miliardi proposti dal Consiglio federale nel messaggio sull'esercito 2021.

I lavori della CdF si sono concentrati in primo luogo sul programma degli immobili del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e sugli obiettivi previsti dal Consiglio federale in materia di efficienza energetica, indica una nota diramata oggi dalla Segreteria delle commissioni delle finanze.

In questo ambito i commissari hanno esaminato in particolare la proposta di destinare 30 milioni di franchi supplementari a taluni progetti di costruzione e di risanamento, per fare sì che vengano realizzati conformemente agli standard Minergie-P e Minergie-ECO. La proposta in questione, respinta con 14 voti contro 9 e 2 astensioni, chiedeva che tali fondi fossero prelevati da altre voci di spesa previste nel messaggio sull'esercito 2021.