Forti nevicate in Canton Uri, chiusa l'A2

GÖSCHENEN - Da ieri, su tutta la Svizzera, ma in particolare sulla Svizzera centrale e sul Vallese, si registrano forti precipitazioni. Che sopra i 600 metri di quota cadono sotto forma di neve. Le autorità hanno diramato un livello di allerta 4 (su una scala di 5) per la regione alpina che va dal Canton Glarona al Basso Vallese, dove è caduto fino a mezzo metro di neve fresca.

Ma l'abbondante nevicata si ripercuote anche sulla circolazione stradale: poco dopo le 10 si questa mattina, è stata chiusa la A2 tra Amsteg e Göschenen. Di conseguenza si sono già formate le prime code di veicoli risalendo il Canton Uri. Anche per chi viaggia in direzione opposta, il TCS raccomanda prudenza a causa delle condizioni stradali precarie.

Problemi ferroviari - Anche il trasporto ferroviario sta subendo le conseguenze del maltempo. La Matterhorn Gotthard Bahn ha per esempio sospeso le operazioni fra Dieni (GR) e il passo dell'Oberalp per un lavoro straordinario di sgombero.

Non è possibile proporre soluzioni alternative, precisa la compagnia ferroviaria in una nota. Stop pure al trasporto di veicoli al Furka fra Oberwald (VS) e Realp (UR), fermo fino alle 9 di domattina. La strada di accesso in territorio urano fra Realp e Hospental è stata infatti chiusa a causa del pericolo valanghe.

Treni paralizzati anche nel canton Appenzello Interno, più precisamente fra Weissbad e Wasserauen. L'interruzione dovrebbe durare fino in serata e in questo caso è provocata dalle forti raffiche di vento.

Nessun sostanziale miglioramento del tempo è inoltre previsto almeno fino a metà settimana. Potrà piovere, e potrà esserci anche il vento, che non se ne andrà completamente dopo gli scorsi giorni di tempesta. Infine, rimarrà (relativamente) freddo. Insomma, non è ancora il momento di dare per spacciato l'inverno.