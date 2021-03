Tonfo da 69 milioni per l'aeroporto di Zurigo, ma poteva andare peggio

ZURIGO - Anno nero, quello della pandemia, anche per il principale scalo aeroportuale della Svizzera. Il gestore dell'aeroporto di Zurigo, Flughafen Zürich, ha chiuso il 2020 con pesanti perdite.

A colpire duro sono state in particolare le restrizioni di viaggio e le misure sanitarie adottate per contenere la crisi del Covid-19, indica un comunicato diramato stamani. La società ha registrato una perdita netta di 69,1 milioni di franchi, contro un utile netto di 309,1 milioni nel 2019.

Il consiglio di amministrazione propone di rinunciare al pagamento di un dividendo. Nel complesso, tuttavia, queste cifre sono significativamente migliori di quelle previste dagli analisti interpellati dall'agenzia di stampa finanziaria AWP.

In fortissimo calo, evidentemente, i dati sui passeggeri. Nel 2020 lo scalo zurighese ne ha accolti solo 8,34 milioni: il 73,5% in meno rispetto all'anno precedente. Il declino ha interessato sia i passeggeri in partenza o in arrivo dalla città sulla Limmat (-71.7% a 6,3 milioni) sia quelli in transito (-78.2% a 2 milioni).

L'utile prima della deduzione di interessi, imposte, ammortamenti e ammortamento dell'avviamento (Ebitda) ha raggiunto 196,02 milioni di franchi, in calo del 69,4% rispetto all'anno precedente, mentre il fatturato si è contratto di quasi il 50% a 623,9 milioni.

Per l'esercizio 2021, la direzione di Flughafen Zürich fa stato di grandi incertezze.