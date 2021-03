Questi agenti fanno festa durante la pandemia, anzi no

LOSANNA - In molti sono caduti nella trappola. Gli assembramenti di oltre cinque persone, all'interno, sono tuttora vietati. Eppure una foto di quattro agenti di polizia in uniforme, senza mascherina né distanziamento sociale, in posa accanto a tre donne in abiti succinti ha fatto scatenare gli internauti.

«Ecco, ci si diverte a Vevey...», ironizza un utente di TikTok. «Sono loro quelli che ci fanno rispettare la legge», sottolinea un altro, che ha condiviso lo scatto lunedì sera tramite Snapchat. Il contesto imposto dalla pandemia spiega probabilmente l'improvvisa ricomparsa di questa foto, scattata a Montreux (VD) nel 2019.

L'immagine è però di fatto riemersa dalle profondità di internet. La Polizia della Riviera ha riconosciuto i suoi agenti e quelli della Gendarmeria vodese che erano in servizio la sera in cui è stata scattata la foto. «È stata scattata a margine del Montreux Jazz nel 2019», ha spiegato Dounya Schürmann-Kabouya, responsabile della comunicazione per l'Associazione "Sécurité Riviera" a 20 minutes. Lei stessa si è imbattuta nella foto sui social media lo scorso fine settimana.

Allora poliziotti e gendarmi si erano messi in posa assieme e La Zowi - cantante franco-spagnola - e le sue ballerine dopo un concerto tenutosi al Liszto Club. Sul palco, i tre avevano ripetuto parole poco edificanti e si erano cosparsi di alcol, il tutto dimenandosi sotto lo sguardo degli spettatori. Lo "spettacolo" era stato descritto all'epoca come «volgare» da lematin.ch.

L'atmosfera festosa non aveva divertito tutti. Un anno e mezzo dopo, Dounya Schürmann-Kabouya dichiara che «agli agenti sono stati ricordati i loro doveri. La nostra organizzazione deplora i fatti accaduti. In uniforme o no, un agente di polizia deve essere sempre esemplare».

Lezione da imparare per gli appassionati del web: quando si naviga online, occorre fare attenzione alle informazioni che incontri. In particolare, è necessario assicurarsi la loro origine.