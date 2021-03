In 4000 contro le misure restrittive

COIRA - Oltre 4000 persone - secondo quanto riferito dalla polizia - sono scese in piazza oggi a Coira contro le misure restrittive imposte dalle autorità per lottare contro la diffusione del coronavirus. Manifestazioni analoghe si sono già svolte in varie città elvetiche.

La dimostrazione è stata promossa dall'associazione "Stiller Protest" (protesta silenziosa), che si batte per quella che definisce una politica ragionevole in materia di gestione della pandemia di Covid-19. La manifestazione è stata autorizzata dalla polizia comunale, a determinate condizioni, fra le quali l'obbligo di indossare una mascherina.

I dimostranti si sono riuniti attorno alle 13.00 sulla Quaderwiese, un prato a poche centina di metri dalla stazione, contiguo al Museo della natura dei Grigioni. Alcuni si sono presentati in tute protettive bianche, altri hanno sventolato bandiere e striscioni. Dopo aver sfilato per le strade del centro storico, la manifestazione si è conclusa con gli interventi di diversi oratori, che hanno criticato in particolare la politica del Consiglio federale.

20minuten