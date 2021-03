In Svizzera 1'223 contagi e 9 morti in 24 ore

BERNA - Anche oggi i dati relativi alla pandemia in Svizzera sono all'insegna della stabilità: sono 1'223 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime ventiquattro ore, come fa sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Ieri ne erano state segnalata 1'223 (come oggi), martedì 1'130.

Considerando che sono stati effettuati altri 30'076 test Covid (PCR e antigenici rapidi), il tasso di positività è del 4,1%.

Sul fronte dei decessi legati al Covid-19, sempre nelle ultime ventiquattro ore a livello nazionale ne sono stati registrati altri 9. Sinora sono 9'319 le vittime della pandemia in Svizzera.

Per 48 persone positive al coronavirus si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Svizzera, che risale al 25 febbraio 2020, sono complessivamente 561'068 i casi accertati.