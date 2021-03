I bisonti dello zoo tornano liberi

BASILEA - Due bisonti dello zoo Lange Erlen di Basilea vengono preparati per il rilascio in natura. Dalla fine di maggio dovrebbero essere in grado di iniziare una nuova vita nel loro habitat naturale in Romania.

Giovedì i due bisonti - un giovane animale e una femmina più vecchia - dovrebbero essere trasferiti da Basilea nella torbiera "Zweckverband Donaumoos", nel sud della Germania, ha comunicato oggi lo zoo.

In Germania, i due animali di Basilea saranno riuniti con altri bisonti di altri zoo e riserve di caccia europei per formare una mandria. Alla fine di maggio questa nuova mandria dovrebbe iniziare una nuova vita in libertà in Romania. Il progetto di reintroduzione è coordinato dal WWF Romania.