Sarà un'estate di grandi eventi?

BERNA - Nell'estate 2021 potrebbero tornare i grandi eventi. Il ministro della sanità Alain Berset prevede infatti ulteriori allentamenti nel settore culturale e in quello sportivo. Allentamenti che potrebbero consentire, durante la stagione estiva, lo svolgimento delle manifestazioni. Lo conferma Peter Lauener, responsabile della comunicazione di Berset, dalle colonne della SonntagsZeitung: «Anche i grandi eventi estivi dovrebbero avere una prospettiva. Il Dipartimento federale dell'interno ne discuterà prossimamente in seno al Consiglio federale».

Una decisione in merito è comunque prevista non prima del prossimo 17 marzo. Quel giorno il Governo federale valuterà anche la riapertura delle terrazze dei ristoranti a partire dal 22 marzo. Se la Confederazione dovesse autorizzare lo svolgimento di grandi eventi, durante la stagione estiva potranno quindi avere luogo gli open-air e le manifestazioni sportive con pubblico.

Non mancheranno comunque le condizioni da rispettare, come per esempio quelle relative il numero di persone presenti. Condizioni che saranno discusse sempre in seno al Consiglio federale. Secondo quanto scrive ancora il domenicale d'oltre San Gottardo, questo aspetto preoccupa gli organizzatori di eventi.

Già durante la prossima primavera sarà inoltre possibile lo svolgimento di più piccole manifestazioni culturali. Se la situazione epidemiologica lo permetterà, a partire dal 22 marzo il Consiglio federale intende infatti rendere possibili concerti o rappresentazioni teatrali con un limitato numero di spettatori. Si parla di 300 persone, con mascherina e distanze di sicurezza.