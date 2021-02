Sta per iniziare la grande battaglia degli sconti

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Andrai a caccia di affari da marzo? Assolutamente sì, adoro fare shopping No, non mi interessa Vorrei ma non ho soldi da spendere Non lo so ancora Solo se c'è qualcosa di cui ho bisogno Preferisco fare acquisti online [{"keyQ":"q_7vgjl8"}] Vota Risultati Andrai a caccia di affari da marzo? Assolutamente sì, adoro fare shopping 20% (134 voti) 20% No, non mi interessa 24% (161 voti) 24% Vorrei ma non ho soldi da spendere 12% (81 voti) 12% Non lo so ancora 5% (34 voti) 5% Solo se c'è qualcosa di cui ho bisogno 35% (237 voti) 35% Preferisco fare acquisti online 4% (25 voti) 4% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1493736,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1130386","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_7vgjl8":{"a":{"a_xpg21v":"Assolutamente sì, adoro fare shopping","a_wvfvi":"No, non mi interessa","a_5if5s":"Vorrei ma non ho soldi da spendere","a_0w0mf":"Non lo so ancora","a_stgebo":"Solo se c'è qualcosa di cui ho bisogno","a_vd5ksc":"Preferisco fare acquisti online"},"q":"Andrai a caccia di affari da marzo?","t":"0"}}}

ZURIGO - Per settimane tra le vetrine dei centri cittadini non si è mosso quasi nulla. Le giacche invernali sono rimaste appese alle grucce e così pure i pantaloni da sci. Lo stesso per mobili e giocattoli. Il blocco dei negozi volge però al termine: da marzo potranno riaprire anche coloro che forniscono beni non considerati di prima necessità. Sebbene molti rivenditori abbiano venduto i loro prodotti online, le scorte di articoli stagionali non mancato.

Ch si occupa di articoli sportivi - sottolinea il Blick - è molto probabile che proporrà ciò che serve per gli sport invernali a prezzi stracciati. Per alcuni rivenditori, d'altra parte, l'importante in questo momento è avere soldi in cassa per poter pagare le bollette.

Ma anche i negozi di mobili desiderano sbarazzarsi delle loro merci. Conforama fa pubblicità con sconti fino al 70 percento. Möbel Märki deve svuotare il magazzino dei letti e per questo promette uno sconto di circa il 30 percento al termine del lockdown.