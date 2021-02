Da metà febbraio un test nasale rapido a 5 franchi

BERNA - All'inizio del mese Roche ha ricevuto l'approvazione del marchio CE per i nuovi test antigenici nasali, facili da utilizzare anche senza l'aiuto del personale medico.

Stando a quanto dichiarato dal Ceo della casa farmaceutica Thomas Schinecker al Tages-Anzeiger, la nuova tipologia di test verrà lanciata a metà febbraio in Svizzera, e il prezzo non dovrebbe superare i 5 franchi.

Per effettuare il test non c'è bisogno che il tampone arrivi in fondo alla cavità nasale, ma è sufficiente introdurlo all'inizio del naso. Il nuovo test antigienico rapido, con prelievo nasale, ha una sensibilità del 90%, secondo Roche, e il risultato è disponibile in 15 minuti.

Tuttavia la modalità fai-da-te solleva diversi interrogativi: come si fa a sapere se il test è stato effettuato correttamente? I dati vengono interpretati correttamente?

Attualmente Roche sta trattando con l'UFSP proprio su queste problematiche.

Una pastiglia per guarire - Roche sta cercando anche terapie per combattere il virus, e lo sta facendo insieme ad altri partner. In collaborazione con la società biotecnologica americana Atea, il gigante basilese sta attualmente testando un medicinale, il cui nome in codice è AT-527. Potrebbe trattarsi della prima terapia somministrabile per via orale. Il medicamento è stato pensato per bloccare un enzima del virus che è necessario alla sua replicazione all'interno dell'organismo.