Test di massa contro il virus

COIRA - Test a tappeto e vaccinazioni per rallentare la diffusione del virus. È questa la strategia su cui punta il Governo retico nella lotta contro il coronavirus. «Test ripetuti su persone asintomatiche mostrano un effetto chiaramente misurabile e rappresentano quindi uno strumento adeguato per interrompere le catene di contagio» si legge in una nota odierna.

A integrazione del tracciamento dei contatti esistente sarà quindi attuata una strategia di vaccinazione e di test cantonale, con nove centri di vaccinazione e di test regionali nonché campagne di test nelle aziende e nelle scuole, che avverranno a cadenza regolare e su vasta scala.

I progetti pilota - Lo ricordiamo, nelle scorse settimane i Grigioni hanno effettuato test a tappeto in diverse regioni, in primis nelle valli meridionali del cantone. Ma anche in scuole e in aziende. Si tratta di progetti pilota che hanno dato risultati positivi: in Engadina erano state poste in isolamento 192 persone positive e in questo modo in una settimana l'incidenza dei casi era calata del 73%. «Nella Regione Bernina questa tendenza si mantiene fino a oggi» afferma il Governo.

Mediante test su vasta scala in aziende e scuole si intende sottoporre regolarmente a un test salivare PCR i dipendenti di aziende, nonché allievi, apprendisti, studenti e insegnanti nelle scuole. Al fine di ridurre il numero di test e quindi i costi si sta elaborando la possibilità di utilizzare moduli per identificare e sottoporre in via prioritaria al test dapprima i dipendenti particolarmente esposti.

Dai progetti pilota è emerso che possono essere impiegati con successo sia i test salivari PCR sia quelli rapidi. Ma l'esperienza indica che quello salivare deve essere favorito per l'utilizzo nelle aziende e nelle scuole «a seguito della sua applicazione in loco e della maggiore sensibilità».

I costi - In totale l'attuazione della strategia di vaccinazione e di test - che prevede l'impiego di nove centri regionali aperti alla popolazione - comporterà costi pari a circa 25 milioni di franchi (periodo stimato da gennaio ad agosto 2021).