Non trova lavoro, sceglie di pubblicizzarsi su un bus

GINEVRA - «La mia faccia è alta più di due metri», scherza Patrick Schneuwly. Probabilmente l'intera città di Ginevra ormai lo conosce. Il motivo: il suo volto e il curriculum vitae sono pubblici, ben stampati su un autobus cittadino.

Schneuwyl è disoccupato dal marzo 2020. A causa della pandemia, il suo datore di lavoro lo ha licenziato. Le ricerche di una nuova posizione non lo stavano portando da nessuna parte. Così ha deciso d'ingegnarsi e con questo creativo metodo pubblicitario ora spera di trovare una via d'uscita.

«Volevo essere creativo. Sono stato ispirato da ciò che si fa negli Stati Uniti. La pratica dell'auto-marketing è molto diffusa da quelle parti», spiega a 20 Minutes.

Da mercoledì scorso, il suo profilo professionale attraversa la città sul Lemano: foto e curriculum sono esposti su di un autobus urbano occupando un'area di sei metri quadrati.

«All'inizio ero motivato - racconta -. Pensavo che il mio profilo fosse attraente, ma presto mi sono ritrovato tra la lunga fila di persone in cerca di lavoro». Anche il fatto che la fine della pandemia non sia ancora in vista ha reso le ricerche più complesse.

800 franchi per sponsorizzarsi - Mentre cercava un'opportunità creativa, a dicembre ha visto che la compagnia di autobus di Ginevra offriva uno sconto del 50% agli inserzionisti. In totale, Schneuwyl ha speso 800 franchi per il mega-annuncio, che ora farà il giro della città per 14 giorni.

Il 29enne, che lavora nel marketing e nella gestione di eventi, sa che non tutte le persone in cerca di lavoro hanno i mezzi finanziari per una campagna pubblicitaria di questo tipo.

«In quattro mesi ho avuto solo due colloqui e un tasso di risposta molto basso. A settembre non ho ricevuto quasi alcun feedback da 14 candidature». In pratica fino a ora ha ricevuto risposte solo al dieci per cento delle domande inoltrate.

Il suo spirito d'iniziativa, però, pare essere vincente. Due società si sono avvicinate al 29enne, non perché hanno visto passare l'autobus, ma perché ha condiviso una foto della pubblicità sul suo profilo Facebook e LinkedIn.

E oltre ai datori di lavoro interessati, ha ricevuto ottimi feedback. «Lo scorso fine settimana il mio telefono non ha mai smesso di squillare, molte persone hanno elogiato il mio coraggio e hanno voluto esprimere il loro sostegno al mio progetto», ha aggiunto lo specialista di marketing, che stava già valutando la riqualificazione per migliorare le proprie opportunità di lavoro nel difficile mercato del lavoro.